Twee fietsers zijn zaterdagochtend ernstig gewond geraakt door een aanrijding in Eindhoven. Ze werden aangereden door een automobilist, die vervolgens crashte met zijn auto en ervandoor ging.

De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Een van hen raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. De ander ligt nu in een specialistisch ziekenhuis wegens ernstig letsel.

Na het ongeval reed de bestuurder door. Vervolgens vloog hij met zijn auto over de kop en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Hij ging er toen te voet vandoor. Volgens de politie is hij vermoedelijk ook gewond geraakt.

"We zijn nog op zoek naar de bestuurder", zegt een woordvoerder na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. De politie zegt een idee te hebben wie de verdachte zou kunnen zijn.

De botsing vond rond 4.30 uur plaats op de kruising van de Sint Lambertusstraat en de Mecklenburgstraat. Over de hele kruising liggen brokstukken. "De weg is dichtgezet, het onderzoek duurt nog wel even", aldus de woordvoerder.