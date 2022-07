Overdag schijnt eerst de zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Uiteindelijk gaat de zon in het westen schuil achter dikkere bewolking. Het blijft overwegend droog en de temperatuur loopt op tot 23 - 27 graden.

Het blijft in de avond nog lang warm. Om 21.00 uur is het afgekoeld naar 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden van het land. Uiteindelijk koelt het in de nacht af naar 13 graden in het oosten en 16 in het westen.

Ook zondag wordt het een warme dag. Wel is er dan meer kans op regen en onweer.

