In de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, IJsselland en Drenthe wordt vanaf volgende week begonnen met het preventief vaccineren tegen het apenpokkenvirus. In andere delen van het land zijn de eerste uitnodigingen verstuurd. Maandag begonnen de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Haaglanden met de vaccinaties.

Uitgenodigde mensen kunnen vanaf donderdag terecht in een vaccinatielocatie bij Rotterdam The Hague Airport. In Drenthe en IJsselland begint de vaccinatiecampagne maandag al.

In andere regio's wordt verwacht dat de vaccinatiecampagnes snel zullen starten. De GGD Hollands Noorden verwacht volgende week te kunnen beginnen, maar weet nog niet wanneer. In de provincie Utrecht begint de GGD "zeer binnenkort" met vaccineren.

De GGD in Flevoland heeft de eerste uitnodigingen deze week verstuurd, de GGD Kennemerland gaat dat begin augustus doen. De GGD Hollands Midden zegt bezig te zijn met de voorbereidingen, maar nog niet te weten wanneer begonnen kan worden met prikken.

In Amsterdam-Amstelland en Haaglanden begonnen de preventieve vaccinaties maandag. In totaal haalde 40 procent van de opgeroepen personen zijn prik. De GGD's wijten die relatief lage opkomst aan de vakantieperiode. Mensen die nu niet komen opdagen, krijgen later een nieuwe uitnodiging om alsnog de prik te halen.

878 apenpokkengevallen bekend in Nederland

De gevaccineerden ontvangen het vaccin Imvanex. Na vier weken krijgen de mensen een tweede prik en zijn ze volledig gevaccineerd tegen het apenpokkenvirus.

De eerste prikken worden gegeven aan mannen die seks hebben met mannen en aan trans personen die hiv-positief zijn of medicijnen nemen om te voorkomen dat ze hiv krijgen. In die groep zitten veel mensen met een hoog risico op apenpokken. Zij worden gericht uitgenodigd.

Het apenpokkenvirus is in de afgelopen weken bij 878 mensen in Nederland aangetroffen. Dat aantal loopt gestaag op. De meeste besmettingen zijn vastgesteld bij mannen die seks hebben met mannen. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen, van een 'homoziekte' is dus geen sprake.