Het Openbaar Ministerie (OM) gaat camera's van Rijkswaterstaat gebruiken om mogelijke overtredingen bij boerenprotesten te onderzoeken. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM Oost-Nederland na berichtgeving van de NOS. Het is niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren bij de boerenacties van afgelopen dagen.

De camera's van Rijkswaterstaat staan gericht op snelwegen in ons land. Rijkswaterstaat liet eerder op Twitter weten dat de dienst met deze camera's alleen live kan meekijken op de wegen.

"We kunnen geen beelden opslaan", licht een woordvoerder van Rijkswaterstaat toe. "Wat we wel kunnen doen, is onze deuren opengooien als ernaar gevraagd wordt door politie en OM." De politie kan dan met behulp van de camera's van Rijkswaterstaat "een eigen werkproces opstarten". Het is niet duidelijk hoe dat precies gaat.

Het OM en de politie hebben nu zo'n verzoek gedaan aan Rijkswaterstaat. "Het zal gebeuren bij incidenten op specifieke locaties, waar zich (ernstige) strafbare feiten voordoen die de (verkeers)veiligheid op en rond de weg in gevaar brengen, zoals onlangs de acties en demonstraties op snelwegen", aldus het OM.

Het OM wil niet zeggen of beelden van de afgelopen dagen bekeken kunnen of gaan worden. Het OM schreef eerder dat het "thans mogelijk is gemaakt om beelden veilig te stellen", maar wil dat in het belang van het onderzoek niet verduidelijken.

Deze week vonden op meerdere plekken in het land boerenacties plaats. Daarbij werd afval, waaronder asbest, balken en trekkerbanden, gedumpt op snelwegen. Dat zorgde onder andere op de A32 bij Meppel voor een ongeluk. Deze automobilist heeft vrijdag aangifte gedaan.