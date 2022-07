De politie heeft donderdagmiddag een 21-jarige Rotterdammer aangehouden in verband met beschietingen op een woning in Barendrecht deze week. De man wordt verdacht van poging tot moord.

De politie trof maandagmiddag kogelgaten aan in een woning aan de Avenue Carré in de Zuid-Hollandse plaats. Ook bleek een deel van de gevel zwart te zijn geblakerd. Dat zou mogelijk in de nacht van zondag op maandag al zijn gebeurd. Buurtbewoners hoorden toen harde knallen, maar hulpdiensten vonden niks.

In de nacht van maandag op dinsdag bleek er opnieuw te zijn geschoten op het huis. Bij de beschietingen raakte niemand gewond, omdat er volgens de politie tijdelijk niemand in het huis woont.

De woning werd dinsdag per direct gesloten. Dat duurt in ieder geval nog een maand.

De aangehouden man zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

In en om Rotterdam zijn de afgelopen maand meerdere huizen beschoten. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschietingen.