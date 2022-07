Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van Oldebroek heeft vrijdag aangifte gedaan van intimidatie. Haseloop-Amsing wordt geïntimideerd sinds de gemeente heeft aangekondigd de omgekeerde vlaggen die aan gemeentelijke eigendommen hangen weg te halen.

In de nacht van woensdag op donderdag werden vierkante strobalen in haar tuin gegooid. Een grote ronde strobaal waaruit een aantal vlaggen staken, werd deels op de oprit en deels op het openbare fietspad gelegd. Daarna reden verschillende tractors toeterend langs haar huis.

Op 16 juli plantten twee mannen, van wie één met een zak over zijn hoofd, een omgekeerde vlag voor het huis van de burgemeester.

Begin deze week liet Haseloop-Amsing weten geen aangifte te doen van het bezoek van de mannen, die na een gesprek waren vertrokken. Ze wilde "begrip en ruimte geven aan de emoties en de mogelijkheid dat mensen zich gaan realiseren dat dit niet de weg is die we met elkaar moeten bewandelen", aldus een woordvoerder van de gemeente vrijdag. "Inmiddels is helaas de conclusie dat dit geen effect heeft gehad."

Man die vlaggen weghaalde werd geïntimideerd

Uit protest tegen het stikstofbeleid hebben boeren en sympathisanten op veel plekken de Nederlandse driekleur ondersteboven opgehangen. Sommige gemeenten halen deze vlaggen weg.

Dinsdag werd in de Veluwse gemeente een man geïntimideerd die bezig was omgekeerde vlaggen weg te halen. Hij heeft hiervan aangifte gedaan.

In een column op de website van de gemeente riep de VVD-burgemeester dinsdag op tot "gezond verstand" in de discussie over het ondersteboven ophangen van vlaggen. "Er worden grenzen overschreden en dat vind ik onacceptabel."

Ze schreef "samen op zoek en op weg naar een oplossing" te willen. "Met gezond verstand, zoals we dat hier in Oldebroek gewend zijn."

Automobilist die tegen afval reed doet ook aangifte

Een automobilist heeft vrijdag ook aangifte gedaan naar aanleiding van boerenacties. Deze persoon reed woensdagochtend op een toerit naar de A32 bij Meppel-Noord tegen een stapel hooibalen met balken.

Volgens de politie was de impact van de aanrijding groot. Hoewel de auto total loss was, zijn er geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt wie het afval heeft gedumpt en wie daarbij heeft geholpen.