De 62-jarige huisarts George W. uit Maastricht is vrijdag vrijgesproken nadat hij ervan was beschuldigd dat hij zijn schoonmoeder om het leven had gebracht met medicijnen. Het Openbaar Ministerie (OM) had twaalf jaar cel tegen de arts geëist.

De rechtbank veroordeelde vrijdag wel de vrouw van de arts, de 56-jarige Andrea W., tot 240 uur werkstraf en negen maanden voorwaardelijke cel. Dat wegens valsheid in geschrifte bij het opstellen van een testament, om op die manier de erfenis van haar moeder te krijgen. De zestigjarige notaris Jos V., die daarbij geholpen had, kreeg negen maanden voorwaardelijk.

De rechtbank vindt dat er geen bewijs is dat het overlijden van de 76-jarige vrouw veroorzaakt is door het toedienen van medicijnen door de huisarts. Zij was al langer ernstig ziek en leed aan hartfalen, aldus de rechtbank.

De rechtbank ziet ook geen bewijs dat de huisarts zijn schoonmoeder willens en wetens in een hulpeloze toestand heeft gebracht, zoals het OM stelde. Ook kan niet worden vastgesteld dat de schoonmoeder is overleden door haar te laten uitdrogen. De huisarts is ten slotte ook vrijgesproken van de beschuldiging de overlijdensakte valselijk te hebben opgemaakt.

Volgens de rechtbank is de impact van de zaak bijna vijf jaar lang als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de huisarts blijven hangen. Het strafproces duurde onredelijk lang.

Ook was er veel media-aandacht voor de zaak, waarbij hij bekendstond als 'van moord op schoonmoeder verdachte huisarts'. De media-aandacht trok een zware wissel op zijn privéleven en zijn praktijk, aldus de rechtbank.