Meer dan de helft van de mensen die schade hebben gemeld na de te heftige explosie van een sluis in Terneuzen, krijgt een vergoeding. Dat meldt de projectgroep Nieuwe Sluis Terneuzen vrijdag.

Op 23 maart dit jaar werd de westelijke wand van de oude Middensluis in Terneuzen opgeblazen. Die explosie zou ongemerkt gaan, maar was heviger dan verwacht. De schok werd tot in de Ardennen geregistreerd.

Ongeveer tweehonderd mensen maakten melding van schade. Er raakte niemand gewond.

De schades zijn beoordeeld en in augustus krijgen alle bewoners en eigenaren van de gemelde schade te horen of ze compensatie krijgen, door middel van herstel of een vergoeding. Dat is dus bij meer dan de helft van de meldingen het geval.

De Nieuwe Sluis moet gaan zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder.