De politie meldt dat donderdagavond een 42-jarige verdachte uit de gemeente Oost-Gelre is aangehouden voor het dumpen van afval op de A18 bij Westendorp. Hij is op heterdaad betrapt.

De politie zag rond tien uur s' avonds een groep van ongeveer dertig trekkers, die richting de A18 reed. Toen agenten die kant op reden, vonden ze aan het begin van de snelweg, ter hoogte van Westendorp, een blokkade van gedumpt afval, zo schrijft de politie.

Kort daarna werd de 42-jarige verdachte op heterdaad betrapt terwijl hij afval aan het dumpen was. De man is direct aangehouden. De politie Oost-Nederland bevestigt dat dit de eerste aanhouding is sinds deze acties zijn begonnen.

Willem Woelders, nationaal commandant van de politie, zei donderdag dat de politie "maximaal inzet op het opsporen van boeren die tijdens de protestacties de wet overtreden." Rijkswaterstaat liet diezelfde avond weten aangifte te gaan doen van vernieling wegens de aangerichte schade.

Al enkele dagen zijn er boerenacties door het hele land, voornamelijk op (snel)wegen. Bij de acties werden hooibalen in brand gestoken, afval gedumpt om blokkades te creëren en op sommige plekken zelfs asbest geloosd. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag waren er op meerdere plekken in het land boerenacties. Minister-president Mark Rutte reageerde donderdag via Twitter op de boerenprotesten en noemde deze onacceptabel.