Bij een schietincident in Den Haag is donderdagochtend een kogel terechtgekomen in een kamer waar een eenjarig kind lag te slapen. Bij het incident raakte niemand gewond, meldt de politie vrijdag.

De schietpartij vond plaats tussen 03.45 en 04.00 uur bij een woning aan de David Blesstraat in de Schilderswijk. De politie werd gewaarschuwd door een bewoner die knallen had gehoord.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten van de zaak.

De afgelopen tijd vonden er door het hele land verschillende beschietingen van woningen plaats, zoals in Huizen, Rotterdam, Oss, Amstelveen en Barendrecht. Het is niet bekend of er een verband is.

Eerder op vrijdag werd bekend dat in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie heeft plaatsvonden bij een woning in Hoef en Haag in de provincie Utrecht. Begin deze maand vond ook bij een woning enkele straten verderop een explosie plaats.

Volgens de politie is ook hier niet duidelijk of er een verband is.