Twee mensen die donderdag waren gestrand achter een boerenblokkade op knooppunt Azelo in Twente hebben van agenten een bekeuring gekregen toen ze probeerden te keren en weg te rijden uit de file die was ontstaan. De politie wil dat nu ongedaan maken, zegt een woordvoerder vrijdag.

"We kijken of we ze uit de systemen kunnen halen. Als mensen slachtoffer zijn van een blokkade, hoeven ze daar niet nog een keer extra de dupe van te worden", zegt de woordvoerder.

Actievoerende boeren hielden donderdag urenlang knooppunt Azelo bij Almelo bezet. Dat leidde tot lange files in beide richtingen op de snelwegen A35 en A1.

Twentse agenten kregen volgens de woordvoerder de opdracht niet te hard op te treden tegen mensen die achter de blokkade reden: "Zorg ervoor dat de veiligheid gehandhaafd blijft en dat mensen geen gevaar lopen. Als het niet lukt een einde te maken aan de blokkade, moet je kijken hoe je ervoor kan zorgen dat andere weggebruikers niet in gevaar worden gebracht, bijvoorbeeld door ze weg te leiden."

Agenten hadden opdracht niet meegekregen

De bekeuringen zijn volgens de Twentse politie opgelegd door twee motoragenten uit Rotterdam van de Landelijke Eenheid, die in de buurt waren en aanboden om te helpen. Zij hadden de opdracht om terughoudend te zijn niet meegekregen.

"Ze hebben gevaar geconstateerd doordat iemand draaide op de snelweg, maar daar waren ze iets te vroeg mee. Daarna hebben we zelf veel mensen geholpen te keren zodat ze de snelweg veilig konden verlaten. Eigenlijk precies wat de bekeurde mensen zelf hebben gedaan."

Een van de twee bekeurde mensen, een man uit Borne, schreef op Facebook dat hij de boete kreeg vanwege overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet. De politie kon dit niet bevestigen.

In artikel 5 staat dat het verboden is om gevaar te veroorzaken op de weg. Wie die regel overtreedt, kan maximaal zes maanden gevangenisstraf en een boete tot 9.000 euro krijgen. Daarnaast mag iemand mogelijk tot twee jaar lang geen voertuig besturen.