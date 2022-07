In het laatste weekend van juli komt de middagtemperatuur op veel plaatsen uit op 25 graden of zelf iets meer. Helaas blijft het niet op alle plaatsen droog, meldt Weerplaza.

Vrijdag wordt het in de zuidelijke provincies nipt 25 graden. In het noorden is het net als de afgelopen dagen minder warm. Daar wordt het maximaal 20 graden. In de loop van de dag komt van het westen uit de zon steeds beter tevoorschijn.

Zowel zaterdag als zondag wordt het op veel plaatsen 25 graden. De warmste provincie van ons land is Limburg, met 27 graden. In de noordelijke delen is het met maxima van 22 tot 24 graden minder warm, maar toch best aangenaam zomerweer.

Het weerbeeld is wel wisselend. Vooral op zaterdag schijnt de zon geruime tijd, maar er zijn ook wat wolkenvelden te zien.

Met name ten noorden van de grote rivieren kan zowel zaterdag als zondag uit dikkere wolkenlagen wat lichte regen vallen. Maar die regen is van korte duur. De zuidelijke provincies houden het waarschijnlijk helemaal droog en krijgen de meeste zonuren.