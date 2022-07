Bij een woning aan de Hagesteinsestraat in Hoef en Haag in de provincie Utrecht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. Wel heeft de explosie schade aan de woning veroorzaakt, meldt een woordvoerder van de politie. Twee straten werden uit voorzorg ontruimd.

Begin deze maand vond ook bij een woning enkele straten verderop een explosie plaats. Volgens de politie is niet duidelijk of er een verband is.

Bewoners van de Hagesteinsestraat en de naastgelegen 1e Poortstraat moesten ergens anders worden opgevangen. Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden, waar Hoef en Haag onder valt, is naar de plek van de ontploffing gegaan.

"Gelukkig zijn er geen gewonden. Bewoners en omwonenden zijn enorm geschrokken", twittert hij. Volgens hem zijn de omwonenden inmiddels weer thuis. De bewoners van de zwaar beschadigde woning worden opgevangen.

De explosie vond rond 4.00 uur plaats. Volgens Fröhlich is de toegangsweg naar Hoef en Haag vanuit Vianen en vanaf de A27 voorlopig afgesloten.

De afgelopen tijd vonden er door het land verschillende beschietingen van woningen plaats, zoals in Huizen, Rotterdam, Oss, Amstelveen en Barendrecht. Het is niet bekend of er een verband is.