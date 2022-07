In de nacht van donderdag op vrijdag hebben voor zover bekend veertien boerenacties plaatsgevonden op Nederlandse wegen. Zo werd er weer afval gedumpt en werden er hooibalen aangestoken, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Er zijn vrijdagochtend geen nieuwe boerenblokkades die het verkeer hinderen.

Het was raak op onder meer de toerit naar de A1 bij Lochem. De situatie daar is volgens Rijkswaterstaat inmiddels weer normaal. Ook op de A7 bij Abbekerk, Marum en Wieringerwerf waren acties, evenals naast de Wijkertunnel op de A9.

Of de "troep" op de snelwegen of bij op- en afritten werd aangetroffen, weet de woordvoerder niet precies. Of alles inmiddels weer is opgeruimd, kan ze ook nog niet vertellen. Volgens de zegsvrouw kan verkeer er in ieder geval langs.

De troep werd volgens haar na middernacht ontdekt. Voor middernacht waren er tractors op de weg op de A7 bij Winschoten en op de N18 bij Varsseveld. Ook waren er personenauto's betrokken bij demonstraties.