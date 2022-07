Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kampt met grote personeelstekorten. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en is bevestigd door COA. In Ter Apel, het grootste asielzoekerscentrum van Nederland, is inmiddels bijna een op de drie medewerkers uitgevallen.

Volgens het COA is het momenteel niet meer mogelijk om asielzoekers op "humanitaire wijze" op te vangen. De organisatie zegt op dit moment geen oplossing te zien. Naast dat er veel personeel uitvalt, staan er ook nog eens duizend vacatures open. Die moeten voor het einde van het jaar opgevuld zijn. Er werken nu vierduizend mensen bij de organisatie.

Het COA heeft bijna een jaar geleden al alarm geslagen bij staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie). De organisatie wees erop dat de opvang "onder de menselijke maat" dreigde te raken, "voor zowel bewoners als voor medewerkers".

Stichting VluchtelingenWerk behartigt de belangen van asielzoekers en liet eerder deze maand weten dat het werk van het COA ernstig tekortschiet. De stichting zegt dat het COA en het Rijk verantwoordelijk zijn voor slechte omstandigheden in de asielopvang en heeft laten weten naar de rechter te stappen als de situatie voor 1 augustus niet is verbeterd.

Aantal asielaanvragen in een jaar tijd verdubbeld

In de afgelopen periode sliepen honderden asielzoekers buiten of op een stoel in de wachtruimte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was een gevolg van onder meer een tekort aan bedden.

In diezelfde periode heeft een recordaantal mensen asiel aangevraagd in Nederland, meldt statistiekbureau CBS. In de maanden april, mei en juni ging het om zeker zevenduizend mensen - twee keer zo veel als in dezelfde maanden vorig jaar. Het is het grootste aantal aanvragen sinds 2014.

In het tweede kwartaal van 2021 vroegen 3.340 mensen asiel aan in Nederland. De instroom was toen laag door de maatregelen tegen het coronavirus, verklaart het CBS. In het jaar ervoor, vlak na het begin van de coronacrisis, waren er nog veel minder aanvragen: in april, mei en juni 2020 vroegen 260 mensen asiel aan. Ook in het tweede kwartaal van 2019 - voor de corona-uitbraak - waren er minder aanvragen dan nu: 5.190.

47 Asielzoekers liggen urenlang buiten aanmeldcentrum Ter Apel

Meeste verzoeken afkomstig van Syriërs, recordaantal Russen

De grootste groep asielzoekers bestaat uit Syriërs. In april, mei en juni vroegen 2.260 mensen uit dat land voor het eerst asiel aan in Nederland. In dezelfde maanden vorig jaar dienden ongeveer 1.000 mensen uit Syrië een asielaanvraag in. Na de Syriërs volgen Turken (695), Afghanen (630) en Somaliërs (300).

In het tweede kwartaal vroegen 170 mensen uit Rusland asiel aan. Dat is het grootste aantal in de gegevens van het CBS, die teruggaan tot 2013. Het zijn er bijna evenveel als in heel 2021, toen 205 Russen hier om asiel hadden gevraagd.

Mensen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, mogen hun gezinsleden ook laten overkomen, zodat ze met elkaar herenigd kunnen worden. Deze gezinsleden worden nareizigers genoemd. In het tweede kwartaal kwamen 3.140 mensen op die manier naar Nederland. Meer dan 2.000 van hen kwamen uit Syrië. Dat is 21 procent meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. Daarna volgen Turkije, Eritrea en Jemen.