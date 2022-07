Rijkswaterstaat gaat aangifte doen van vernieling vanwege de schade die is aangericht bij het dumpen van afval en brandende hooibalen op wegen. Ook doet de rijksdienst aangifte van bedreiging en laster rond de boerenprotesten. Dat zei directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstraat donderdagavond in de talkshow Renze.

Bij onder meer het klantcontactcentrum en via de mail zijn dreigementen binnengekomen, vertelt een zegsman van Rijkswaterstaat. "Onze mensen worden bedreigd en geïntimideerd. Niet alleen onze medewerkers, maar ook de aannemers die wij inzetten om dit op te ruimen. Dit gaat echt te ver", vindt Blom.

Uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet hebben boeren de afgelopen dagen op meerdere snelwegen asbest, afval, strobalen en autobanden gedumpt. De schade loopt volgens Blom in de enkele honderdduizenden euro's. "Het gaat om eigendom van ons dat is beschadigd. Om dat te herstellen, worden kosten gemaakt. Die willen we gaan verhalen", zegt de directeur-generaal.

Meerdere werknemers van aannemers werden woensdag geïntimideerd, terwijl ze bezig waren rommel op te ruimen die boeren op een snelweg hadden gedumpt. Het opruimen van mest, hooi en asbest op de A1 bij Voorst (Overijssel) werd daarom gestaakt. Ook op andere plekken zijn aannemers geïntimideerd, zei Rijkswaterstaat tegen NU.nl.

36 Boeren blokkeren A35 bij Almelo in beide richtingen

Ook donderdag blokkades en ongelukken

Ook donderdag wierpen boeren blokkades op snelwegen op. Zo werd op de A7 bij Leek een stapel autobanden gedumpt. Op de A35 bij het Twentse Azelo sloten boeren in beide richtingen alle rijbanen af. Zij hielden daar een barbecue. Rond 17.00 uur braken ze de blokkade op. De autoriteiten grepen niet in.

Het dumpen van afval heeft tot meerdere ongevallen geleid. Zo reed een automobilist woensdag over rotzooi op de oprit van de A32 bij Meppel. De auto was total loss, maar de bestuurder raakte niet gewond.



Donderdagochtend vonden op de A7 twee ongevallen plaats, waarbij auto's beschadigd raakten. De politie gaat onderzoeken wie voor het gedumpte afval verantwoordelijk is.