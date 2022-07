In het Gelderse dorp Beesd woedde donderdagavond een zeer grote brand op een industrieterrein aan de Industrieweg. De nabijgelegen A2 tussen Culemborg en Geldermalsen was in beide richtingen dicht vanwege de rookontwikkeling. De brand is inmiddels onder controle.

Volgens de Gelderlander woedde de brand bij een auto-onderdelenbedrijf. Veel brandweereenheden rukten uit om het vuur te blussen. De brandweer ontving rond 20.45 uur een eerste melding over de brand.

Bij de brand kwamen veel dikke, zwarte rookwolken vrij. De rook trok in zuidwestelijke richting over Beesd. Omdat er mogelijk gasflessen in het pand aanwezig zijn, werden mensen op 200 meter afstand gehouden. Eerder op de avond was ook een explosie te horen.

Omwonenden werd aangeraden binnen te blijven. De brand is onder controle, maar er kan nog wel rook vrijkomen. De brandweer is de komende uren nog aan het nablussen.