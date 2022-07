De blokkade van het knooppunt Azelo in Overijssel is voorbij. Boeren blokkeerden de weg urenlang uit onvrede met de stikstofmaatregelen. Ook op andere plekken ondervond het verkeer hinder van protesten. Weggebruikers moeten op een paar plekken nog rekening houden met vertraging.

De snelwegen bij knooppunt Azelo werden aan het einde van de ochtend afgesloten met een tiental trekkers.

De boeren waren aan het barbecueën op de weg en wilden dit tot 20.00 uur blijven doen. Ze zouden rond 17.00 uur worden afgelost door een nieuwe lichting demonstranten, maar dat lijkt niet te gebeuren.

De politie was snel na de start van de actie bij de blokkade aanwezig, maar greep niet in.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij nieuws over boerenprotesten

Rond 16.45 uur kwam het verkeer richting Hengelo weer op gang. Daarna gingen de trekkers die de wegen in de andere richting blokkeerden ook rijden.

De gemeente Borne meldt dat de trekkers onder politiebegeleiding zijn weggereden. Weggebruikers moeten nog rekening houden met files en drukte onderweg, aldus de Twentse gemeente.

36 Boeren blokkeren A35 bij Almelo in beide richtingen

A7 weer vrij van autobanden

De afgelopen twee nachten hebben boeren op meerdere snelwegen afval gedumpt. Het gaat om onder meer hooibalen, mest, asbest en een koelkast. Donderdagmiddag is de rommel op de meeste plekken opgeruimd, meldt Rijkswaterstaat.

Zo is de stapel autobanden op de A7 bij Leek weggehaald, waardoor het verkeer weer richting Heerenveen kan rijden. In de richting van Heerenveen is de op- en afrit Frieschepalen nog wel dicht. In de richting van Groningen is alleen de afrit Frieschepalen dicht. De afrit naar Medemblik is helemaal dicht. De weg moet opnieuw worden geasfalteerd, omdat het wegdek is beschadigd door een brand.

Op de A28 moeten weggebruikers rekening houden met zo'n veertig minuten vertraging. Op de weg tussen Nieuwleusen en knooppunt Lankhorst liggen mest en hooi. Daardoor zijn drie rijstroken afgesloten.

Door het dumpen van afval zijn er meerdere ongevallen geweest. Zo reed een automobilist woensdag op rotzooi op de oprit van de A32 bij Meppel. De auto raakte total loss, maar de persoon raakte niet gewond. Donderdagochtend vonden op de A7 twee ongevallen plaats, waarbij de auto's beschadigd raakten. De politie gaat onderzoeken wie verantwoordelijk is voor het gedumpte afval.