De bestuursvoorzitter van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V treedt af vanwege de vrouwonvriendelijke opmerkingen die mannelijke leden zondagavond tijdens speeches hebben gemaakt. Dat maakt de studentenvereniging donderdag bekend in een verklaring op de website.

In de verklaring laat bestuursvoorzitter Heleen Vos weten dat ze "niet langer de verantwoordelijkheid kan en wil blijven nemen voor incidenten en het gedrag van leden" die haar "persoonlijke grens te boven gaan".

Seksistische en discriminerende uitspraken die enkele mannelijke leden zondagavond tijdens een lustrumdiner deden, vormen de aanleiding voor haar vertrek. "Ik weet dat er een oplossing zal komen om deze gedeelde pijn van de afgelopen dagen een plek te geven en dat de vereniging zich zal vormen naar de vereniging die we willen worden. Momenteel ben ik als rector echter niet in staat om verder te kunnen bijdragen aan die oplossing."

Vos doelt daarmee op een cultuuromslag die vorig jaar na misstanden bij dispuutontgroeningen in gang werd gezet. Toen werden nieuwe leden tijdens ontgroeningen van zes disputen vernederd, geslagen en geschopt. A.S.C./A.V.S.V beloofde daarop een nieuwe gedragscode die de ontgroeningen veiliger moet maken.

'Nog een lange weg te gaan'

"De recente, pijnlijke gebeurtenissen laten zien dat er nog een lange weg te gaan is, voordat in de praktijk bereikt is wat we met de cultuuromslag voor ogen hebben." Wel zegt Vos dat er het afgelopen jaar "een grote golf" is ontstaan die de veranderingen binnen het corps omarmt. "Dat heb ik niet zien aankomen en dat was in de afgelopen, moeilijke dagen, die mij diep hebben geraakt, een groot lichtpunt."

"Ondanks mijn volledige inzet heb ik helaas toch een aantal situaties en risico's tijdens dit proces nog onderschat en blijkt dat er bij een groep leden binnen het A.S.C./A.V.S.V. de behoefte bestaat tegen de basisprincipes van het cultuurveranderingsproces in te blijven gaan. Tevens blijkt er binnen die groep geen of een te beperkt corrigerend vermogen te bestaan om in bepaalde situaties snel en adequaat bij te sturen", zegt Vos verder.

Vrouwen uitgemaakt voor 'hoeren' en 'sperma-emmers'

In de speeches van vier mannelijke leden werden vrouwen uitgemaakt voor hoeren en "sperma-emmers". Verder zeiden ze "de nekken van vrouwen te breken", om hun "lul erin te steken".

Daarop lieten honderden vrouwen van het corps in een brief weten zich onveilig te voelen. De vier mannen die de opmerkingen maakten, hebben hun functies neergelegd. Vos zegt onder de indruk te zijn van de "honderden vrouwelijke leden die zich uitgesproken hebben en samen deze lijn in het zand getrokken hebben".

Met het aftreden van Vos als rector is de senaat als bestuur niet meer compleet. Vrijdag tijdens een algemene ledenvergadering wordt de leden gevraagd zich achter de ingezette cultuurverandering te scharen en duidelijk te maken of het bestuur, als het weer voltallig is, met dat mandaat verder kan.