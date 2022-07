De politie zet maximaal in op het opsporen van boeren die tijdens protestacties de wet overtreden. Dat zegt Willem Woelders, nationaal commandant van de politie, donderdag. Topman Gerrit van der Burg van het Openbaar Ministerie (OM) roept boeren op te stoppen met acties die de veiligheid in gevaar brengen.

Volgens Woelders en Van der Burg zullen er binnenkort zeker aanhoudingen plaatsvinden. Woelders kan niet aangeven wanneer er aanhoudingen zullen worden verricht.

"Daar waar we de vinger erachter kunnen krijgen, zullen we het maximaal aanpakken", zegt hij. "Het probleem is dat het niet wordt aangekondigd en het vaak 's nachts gebeurt, en dat we slechts kunnen reageren als iets gebeurd is."

De nationaal commandant roept mensen daarom op (dashcam)beelden te delen met de politie. Daardoor kan de politie beter achterhalen wie er achter de acties zit. Dat is namelijk vaak onduidelijk. Woelders betitelt mensen die dit soort dingen doen als "een kleine geradicaliseerde groep".

Leden van Voll Gass betrokken bij acties

Boerenactiegroepen Farmers Defence Force (FDF) en Agractie ontkennen betrokken te zijn bij de acties. Leden van de actiegroep Voll Gass zijn dat wel. Zij noemen zich sympathisanten van FDF en waren eerder betrokken bij de actie voor het huis van stikstofminister Christianne van der Wal.

Woelders roept de actievoerende boeren op met het kabinet in gesprek te gaan.

Ook Van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het OM, heeft zich uitgesproken tegen de boerenacties. "Het dumpen van mest en asbest en in brand steken van hooibalen op snelwegen is van een andere orde dan demonstreren. Het leidt tot ernstige verkeersonveiligheid en is strafbaar. Stop hiermee", aldus Van der Burg.

Waarschuwing voor forse gevangenisstraffen

Net als Woelders waarschuwt Van der Burg voor forse gevangenisstraffen die de actievoerders kunnen krijgen. Die kunnen oplopen tot twaalf jaar.

De OM-topman benadrukt verder dat mensen die een publieke taak hebben veilig hun werk moeten doen. Hij doelt op agenten, hulpverleners, politici en journalisten. "Het is onacceptabel dat zij keer op keer in hun werk - juist ten dienste van de samenleving - te maken krijgen met geweld en tot kop van jut worden gemaakt. We leven in een samenleving waar dit grensoverschrijdende gedrag niet thuishoort."

Donderdag voerden boeren onaangekondigd actie op plekken in het hele land. Zo dumpten ze afval op snelwegen en werden er brandjes gesticht. Verschillende snelwegen waren tijdelijk dicht als gevolg van de acties.

