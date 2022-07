De 27-jarige man die dinsdag werd aangehouden op verdenking van mogelijk (indirecte) betrokkenheid bij de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries is weer vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. De man blijft wel verdachte in het onderzoek.

Politie en justitie vermoeden dat hij deel uitmaakte van een groep criminelen die tegen betaling geweldklussen uitvoert. Wat zijn rol precies was in de zaak is niet bekendgemaakt. De man werd dinsdagavond aangehouden in Helmond.

Misdaadjournalist De Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten toen hij terugkwam van de studio van RTL Boulevard in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Toen De Vries bij de parkeergarage arriveerde, werd hij van achteren beschoten. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Tegen de vermoedelijke schutter Delano G. en chauffeur en 'spotter' Kamil E. zijn levenslange gevangenisstraffen geëist. Het vonnis tegen G. en E. is voorlopig uitgesteld vanwege nieuwe informatie die het OM heeft ontvangen.