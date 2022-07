De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) gaat toch een gesprek voeren onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. Dat laat de grootste boerenorganisatie van het land donderdag weten.

Voorzitter Sjaak van der Tak stelt in een verklaring dat premier Mark Rutte hem in een telefoongesprek heeft toegezegd dat er voor het kabinet "geen taboes zijn". Dat had LTO als voorwaarde gesteld om aan te schuiven bij het gesprek, dat Remkes zal leiden.

Het gesprek vindt volgende week plaats. Volgens de LTO wordt er gesproken over "het doel, tijdspad en de inhoudelijke aanpak". Daarna wordt besloten of de gesprekken worden hervat.

In de verklaring vraagt Van der Tak de achterban nogmaals om geen onwettige acties uit te voeren. "De druk van positieve acties helpt in gesprekken, buitenwettelijke acties zorgen alleen voor verlies van draagvlak en het telkens moeten verdedigen van de sector."