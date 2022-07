Vijf boeren die betrokken waren bij de ongeregeldheden rondom de woning van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) staan 5 augustus voor de rechter in Zutphen. Dat bevestigt de advocaat van een van de verdachten donderdag aan De Stentor.

Het gaat om een snelrechtzitting. De vijf worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Twee verdachten zijn afkomstig uit Hulshorst, de andere komen uit Lochem, Bathmen en Holten.

Op 27 juni trokken boeren voor de tweede keer naar het huis van minister Van der Wal. Dat deden ze op 10 juni ook, maar toen liep het niet uit de hand. Wel kreeg Van der Wal sindsdien extra politiebeveiliging en camerabewaking bij haar huis.

De minister was eind juni niet thuis, maar haar gezin wel. De politie had een versperring opgesteld, maar daar braken de boeren doorheen. Ook vernielden ze volgens het Openbaar Ministerie een politieauto, door een ruit in te slaan en een baal hooi naar binnen te gooien, en een bewakingscamera.

De politie hield op de avond zelf niemand aan. Agenten grepen niet in, naar eigen zeggen vanwege de onveilige situatie. De politie plaatste later geanonimiseerde beelden op internet en riep de boeren op zich vrijwillig te melden. Acht van hen deden dat, waaronder de vijf die volgende week voor de rechter staan.