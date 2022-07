De politie heeft de afgelopen dagen vijftien mensen opgepakt voor hun deelname aan de rellen tijdens de wedstrijd ADO Den Haag-Excelsior eind mei. In totaal zijn nu 23 verdachten aangehouden, meldt de politie.

De personen die de afgelopen dagen zijn opgepakt, zijn tussen de zestien en vijftig jaar oud. Ze komen allemaal uit Den Haag en omstreken. Waar ze precies van verdacht worden, is nog niet bekend.

Eerder werden al acht verdachten aangehouden. De eersten van hen zijn onlangs veroordeeld. Vier mannen kregen maandenlange celstraffen voor hun betrokkenheid.

Bij de rellen raakten acht politieagenten gewond. Tachtig agenten zeiden fors geweld te hebben meegemaakt.

ADO verspeelde in de wedstrijd promotie naar de Eredivisie. Eerst gaven de Hagenaars in het laatste kwartier een 3-0-voorsprong uit handen, om vervolgens na strafschoppen de winst aan Excelsior te laten. De wedstrijd was vanwege ongeregeldheden al een paar keer stilgelegd.

Binnen en buiten stadion ongeregeldheden

Na het laatste fluitsignaal bestormden boze fans van de thuisclub het veld. Er werd onder meer vuurwerk en stoelen in het vak met uitsupporters gegooid. Ook buiten het stadion vonden ongeregeldheden plaats. Hooligans van ADO zochten de confrontatie met de meegereisde fans van Excelsior en de Mobiele Eenheid (ME).

De Haagse club bood een dag na de rellen excuses aan en noemde de gebeurtenis "te gênant voor woorden". Een onderzoek naar de ongeregeldheden concludeerde dat de veiligheid in en rond het stadion ondermaats is.