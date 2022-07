Gastgezinnen die aangesloten zijn bij RefugeeHomeNL hebben minder animo om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Rode Kruis na berichtgeving van de Volkskrant. "Er zijn ook mensen die heel eerlijk zeggen: het conflict duurt te lang."

RefugeeHomeNL is een samenwerking van het Leger des Heils, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, NLvoorelkaar en Takecarebnb. Na pilots in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven worden sinds juni in het hele land Oekraïners aan gastgezinnen gekoppeld. Ook buiten RefugeeHomeNL verblijven Oekraïense vluchtelingen bij particulieren, maar het grootste deel verblijft in de gemeentelijke opvang.

Tot nu toe zijn er via RefugeeHomeNL 465 gastgezinnen die samen iets meer dan duizend Oekraïners in huis hebben. In totaal hebben ruim elfduizend huishoudens zich aangemeld. Zij worden door RefugeeHomeNL gescreend en daarna gekoppeld aan een vluchteling. Dat kost tijd, maar "dan kan je ze wel met een gerust hart onderbrengen".

Er zijn dan ook nog voldoende gasthuishoudens beschikbaar, benadrukt de woordvoerder. "Maar we zien wel dat de animo aan het afnemen is." Dat blijkt wanneer een gezin wordt gebeld of ze nog steeds plek hebben.

Dat heeft volgens haar te maken met de zomervakantie en de oorlog in Oekraïne, die langer duurt dan mensen dachten. Ook praktische zaken spelen een rol. Soms hadden mensen maar korte tijd een kamer vrij, of was er bijvoorbeeld een kindje op komst.

'Goede afspraken over zomervakantie'

Volgens de woordvoerder zijn er bij RefugeeHomeNL geen signalen van gastgezinnen die hun Oekraïense logé zomaar weer op straat zetten. De organisatie vraagt in principe om iemand drie maanden op te vangen. Daarna bellen ze het gastgezin met de vraag of ze dat langer willen blijven doen. "De meesten die we tot nu toe hebben gesproken, vinden dat geen probleem. Zij hebben bijvoorbeeld al een band opgebouwd met hun gast."

Deze gezinnen hebben ook niet altijd een probleem met de zomervakantie. "We horen dat er goede afspraken zijn gemaakt. Sommige gastgezinnen zeggen: we gaan gewoon met zijn allen naar de camping."

RefugeeHomeNL blijft doorgaan met het koppelen van gastgezinnen aan Oekraïense vluchtelingen. "We zien dat de gemeentelijke opvang vol begint te raken. Opvang bij mensen thuis gaat steeds belangrijker worden. Daar zijn we alvast op aan het voorsorteren."