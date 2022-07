De branden die boeren woensdag en donderdag op en rondom snelwegen stichten, vormen een groot risico op natuurbranden. Door de droogte van de afgelopen tijd is brandstichting in de natuur nu extra gevaarlijk.

Weerplaza wijst erop dat het al langere tijd warm en droog is in heel Nederland. "Het is al een van de droogste jaren ooit, en die droge omstandigheden houden ook nog wel een tijdje aan. Dan hoeft er maar iets brandbaars in de natuur te komen om een natuurbrand te veroorzaken."

Met name in Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg is de afgelopen tijd weinig regen gevallen. Op de A7, die Noord-Holland via de Afsluitdijk verbindt met Friesland, werden donderdag op meerdere plekken autobanden en hooibalen op de snelweg in brand gestoken. Ook in de berm naast de snelweg werd brand gesticht. Datzelfde gebeurde op de A1 en A35.

In bijna heel Nederland geldt momenteel fase 2, het hoogste niveau, als het gaat om het risico op natuurbranden. Dat betekent dat natuurbeheerders en brandweer extra alert zijn. Ook vragen ze om medewerking van mensen "om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken".

Alleen in Gelderland en Utrecht geldt fase 1. Daarbij is sprake van een regulier risico, maar zijn er nog geen extra maatregelen getroffen.

De landelijke brandweer vroeg mensen vorige week al om vuur in de natuur te vermijden. Dat houdt ook in dat mensen worden opgeroepen geen barbecue, vuurkorf of kampvuur aan te steken in de natuur.

45 Boeren stichten opnieuw brand langs snelwegen

Gezamenlijke verklaring hulpdiensten

Een woordvoerder van de brandweer verwijst desgevraagd ook naar de gezamenlijke verklaring van woensdag. Daarin riepen onder meer de politie, Rijkswaterstaat en veiligheidsregio's de boeren op te stoppen met onveilige acties. "Daar hebben wij op dit moment niets aan toe te voegen, want dat is de kern", aldus de woordvoerder.

De hulpdiensten zien dat de boerenacties tot levensgevaarlijke situaties leiden. "Acties zoals die van vannacht kunnen brand veroorzaken, wat vooral met deze droogte vergaande gevolgen kan hebben. Met het bewust in brand steken van strobalen veroorzaken zij schade en onveilige situaties."

Milieugroepen wijzen eveneens op de risico's van brand voor de natuuromgeving. Maar ze willen niet inhoudelijk ingaan op brandstichting door boeren, omdat ze, aldus een van de organisaties, "niet tegenover radicale boeren willen komen te staan".