De politie heeft twee verdachten van het beschieten van woningen in Oss opgepakt. Ze werden woensdag aangehouden tijdens invallen in woningen in Veghel, meldt de politie donderdag.

Het gaat om mannen van 22 en 25 jaar uit Veghel. De twee zitten vast en worden verhoord. Bij de invallen in Veghel vond de politie ook vuurwapens en drugs.

Sinds 15 juli werden in de Schadewijk in Oss in een week tijd vier woningen beschoten. Hoewel er geen gewonden vielen, was de impact voor de omgeving groot. Buurtbewoners voelden zich volgens de politie onveilig.

De opgepakte mannen worden verdacht van poging tot moord of doodslag, bedreiging en vernieling. De politie denkt dat de beschietingen niet willekeurig waren.

Er wordt nog onderzocht of er een verband bestaat tussen beschietingen in meerdere plaatsen in het land. Ook in onder meer Huizen, Rotterdam, Amstelveen en Hansweert werden de afgelopen tijd woningen beschoten.