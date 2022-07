Zaterdag wordt het heel druk op de Europese wegen, meldt de ANWB donderdag. Daarbij worden in Zuid-Europa hoge temperaturen verwacht. Weeronline waarschuwt daar rekening mee te houden.

De drukte op de wegen ontstaat onder meer doordat augustus in veel Zuid-Europese landen de favoriete vakantiemaand is. Bovendien is er steeds meer terugkerend vakantieverkeer onderweg richting Noord-Europa, aldus de ANWB.

Op de Route du Soleil loopt de temperatuur in de middag op tot ongeveer 32 graden. Boven het Zuid-Franse asfalt kan het nog een stuk warmer worden, dus is het aan te raden genoeg water mee te nemen.

Ook op de Duitse wegen en op de wegen richting Oostenrijk en Italië wordt het zaterdag druk. Het wordt met 25 graden iets minder warm.

Wie vrijdag al richting de drukke wegen rond de Brennerpas en de Gotthardtunnel rijdt, kan te maken krijgen met regenbuien. Tot en met zaterdagmiddag kan het flink plenzen, meldt Weeronline.