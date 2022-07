Politie verzamelt beelden om verdachten te achterhalen

De politie is bezig om in beeld te krijgen wie verantwoordelijk zijn voor de boerenprotesten op snelwegen. "Door veel beelden veilig te stellen op verschillende manieren, zorgen we ervoor dat we ook op een later moment verantwoordelijken kunnen achterhalen en waar mogelijk aanhouden", laat de politie Gelderland weten.



Eerder zei de politie dat het "lastig" zou worden om te achterhalen wie strobalen, afval en asbesthoudende materialen in brand hebben gestoken op snelwegen. De politie is naar eigen zeggen "consequent aanwezig op toe- en afritten" om daar te proberen "zo veel als mogelijk te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan".