Let op: meerdere wegen afgesloten wegens afvalblokkades

Meerdere wegen in het land zijn afgesloten als gevolg van boerenacties waarbij afval is gedumpt. We zetten de belangrijkste wegen voor je op een rij.



A1 en A7 (Groningen en Noord-Holland)

De grootste problemen doen zich voor op de A7 tussen Groningen en Drachten en tussen Middenmeer en Abbekerk in Noord-Holland en op de A1 bij Voorst, aldus Rijkswaterstaat. Weggebruikers moeten tot in de loop van de ochtend rekening houden met vertraging en hinder vanwege opruimwerkzaamheden.



A28

Op de A28 van Staphorst richting Meppel is maar één rijstrook beschikbaar omdat er troep op de weg ligt.