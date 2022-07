Bergers willen tractors alleen wegslepen als dat veilig kan

De Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten (VBM) wil een garantie van de overheid dat haar leden veilig hun werk kunnen doen. Volgens voorzitter van de branchevereniging Rob de Jong worden leden via sociale media bedreigd. De Jong deed een oproep om tijdens de boerenacties geen voertuigen of tractoren weg te slepen.



"Op Facebook worden bergers uitgemaakt voor nazi. Of er wordt gedreigd dat bergingsbedrijven in brand worden gestoken. We zijn bang dat het een keer escaleert en willen dat voorkomen, vandaar die oproep."



De Jong wil dat de overheid nadenkt over de inzet van het leger bij het wegslepen van tractoren die wegen blokkeren, omdat het leger goede uitrusting heeft. "In het verleden heeft Defensie bij demonstraties ook voertuigen weggesleept. Toen werden er ook pantserwagens ingezet bij blokkades. Wij staan midden in het geweld zonder enige vorm van bescherming."