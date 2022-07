Er trekken donderdagochtend sluierwolken over het land. Desalniettemin schijnt de zon. In de loop van de dag ontwikkelen zich stapelwolken, maar regen blijft uit.

Met 25 graden wordt het zomers warm in het zuiden van het land. In het noorden is het maximaal 20 graden. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

Ook vrijdag staat er een noordoostelijke wind. In het zuiden en oosten is er kans op een bui en is het bewolkter. Het is hierdoor tijdelijk koeler: 20 tot 22 graden.

