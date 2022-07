Tussen Groningen en Drachten vonden in de nacht van woensdag op donderdag zeker twee aanrijdingen met meerdere voertuigen plaats. Dat komt door afvaldumping. Door acties op en rond de A7 in Groningen, Friesland en Noord-Holland zijn meerdere wegen afgesloten.

Bij Midwolde zijn onder meer autobanden op de weg gedumpt, waardoor rond 2:45 uur een aanrijding plaatsvond. Rond 3:45 uur vond ook bij Frieschepalen een ongeluk plaats. Er is niemand gewond geraakt. De weg tussen Groningen en Drachten wordt afgesloten.

Nabij Medemblik in de provincie Noord-Holland zijn hooibalen in de fik gezet. De weg tussen Hoorn en Den Oever is in beide richtingen dicht. De brandweer is aanwezig om het vuur te blussen en ook de politie is ter plaatse.

De acties maken deel uit van de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid.

De politie waarschuwt weggebruikers om alert te zijn op nieuwe acties. Zij moeten er rekening mee houden dat plotseling op elke plek afval kan worden gedumpt en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor het dumpen van het afval. Rijkswaterstaat is bezig met het vrijmaken van de snelweg.

Acties begonnen woensdagochtend

Woensdagochtend werden op verschillende snelwegen strobalen, afval en asbesthoudend materiaal gedumpt en aangestoken.

Rijkswaterstaat had woensdagavond nog niemand gevonden die het afval op de A1 bij Voorst richting Apeldoorn wilde opruimen. Weggebruikers moeten er rekening mee houden dat de snelweg in de ochtendspits ook nog dicht is, aldus Rijkswaterstaat.

Er moet onder meer materiaal met asbest worden weggehaald, waar een gespecialiseerd bedrijf voor nodig is. Meerdere werknemers van aannemers die woensdag de gedumpte rommel zouden opruimen, zijn geïntimideerd. Zij hebben zich teruggetrokken na de bedreigingen.

Woensdagmiddag was er nog niemand gearresteerd. Eerder op de dag zei de politie dat het "lastig" wordt om te achterhalen wie de brandstichters zijn.