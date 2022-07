Woensdagavond zijn opnieuw hooibalen in brand gestoken langs snelwegen in het land. Dat gebeurde langs de A50 bij Apeldoorn, de A2 bij Breukelen en de A28 bij Meppel. De brandjes maken deel uit van de boerenprotesten. De A1 bij Voorst in de richting van Apeldoorn blijft mogelijk tot en met donderdagochtend dicht wegens door boeren gedumpte rommel op de weg.

Rijkswaterstaat heeft nog geen aannemersbedrijven kunnen vinden die de hooi, mest en asbest op de A1 willen opruimen. Meerdere werknemers van aannemers zijn woensdag geïntimideerd. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat hebben zij zich teruggetrokken na de bedreigingen. Ook op andere plaatsen zijn aannemers geïntimideerd.

Samen met de veiligheidsregio is Rijkswaterstaat hard op zoek naar een aannemer die de troep wil opruimen. Er moet onder meer materiaal met asbest worden weggehaald, waar een gespecialiseerd bedrijf voor nodig is.

Het afval werd woensdagochtend op de weg gedumpt. Eerder op de dag was één rijstrook open en kon het verkeer langs het afval rijden. Maar omdat er daardoor toch afval op de andere baan terechtkwam, is de weg uit voorzorg volledig afgesloten, aldus Rijkswaterstaat. Verkeer kan omrijden via Zwolle over de A35 en de A28, adviseert de ANWB.

Drie rijstroken dicht op de A28

Op de A28 tussen Zwolle en Groningen zijn bij Nieuwleusen drie rijstroken dicht. Daar ligt al de hele dag rommel op de weg die niemand wil opruimen.

Woensdagochtend werden op verschillende snelwegen strobalen, afval en asbesthoudend materiaal aangestoken. Er was woensdagmiddag nog niemand gearresteerd. Eerder op de dag zei de politie dat het "lastig" wordt de brandstichters te achterhalen.

De politie volgt ook online berichten die gericht zijn tegen bedrijven die woensdag meehelpen om de rommel van de blokkades op te ruimen. Er kan sprake zijn van opruiing en dat is strafbaar, aldus de politie en het Openbaar Ministerie.