Van en naar Groningen rijden woensdagavond minder treinen door een mogelijk gaslek op station Groningen. Bij de perrons is een gaslucht te ruiken, maar onduidelijk is waar die vandaan komt, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Groningen.

In eerste instantie schrapten NS en Arriva tijdelijk al het treinverkeer. Momenteel is alleen de oostkant van het station nog afgesloten. Dat betekent dat er alleen geen treinen rijden tussen Groningen en Zuidhorn en Groningen en Groningen Noord.

De brandweer kreeg even voor 19.30 uur een melding over een gaslucht op het station van Groningen. Samen met ProRail probeert de brandweer te achterhalen waar die lucht vandaan komt. Die kan uit een gasleiding of een trein komen. Volgens de woordvoerder zijn er geen gevaarlijke waardes gemeten, "maar we ruiken wel iets".

Uit voorzorg is een deel van het station ontruimd. Er is geen gevaar voor de omgeving.