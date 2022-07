Meerdere werknemers van aannemers zijn woensdag geïntimideerd terwijl ze bezig waren rommel op te ruimen die boeren op een snelweg hadden gedumpt. Het opruimen van mest, hooi en asbest op de A1 bij Voorst (Overijssel) is daarom gestaakt. Ook op andere plekken zijn aannemers geïntimideerd, zegt een woordvoerder.

De A1 is richting Apeldoorn dicht ter hoogte van de afrit Voorst, vlak bij Deventer. Het is nog niet duidelijk wanneer de opruimwerkzaamheden worden hervat en hoelang de weg nog dicht blijft. "In het slechtste geval kan het zijn dat de weg tot morgenochtend dicht blijft."

Volgens de woordvoerder hebben de aannemers bij Voorst zich teruggetrokken na de bedreigingen. Door wie die zijn gedaan en hoe, is niet duidelijk. "We zijn nu samen met de veiligheidsregio hard op zoek naar een aannemer die dit op kan pakken. We verwachten hier nog uren mee bezig te zijn." Er moet onder meer materiaal met asbest worden weggehaald, waar een gespecialiseerd bedrijf voor nodig is.

Het afval werd woensdagochtend op de weg gedumpt. Eerder op de dag was één rijstrook open en kon het verkeer langs het afval rijden. Maar omdat er daardoor toch afval op de andere baan terechtkwam, is de weg uit voorzorg volledig afgesloten, aldus Rijkswaterstaat. Verkeer kan omrijden via Zwolle over de A35 en de A28, adviseert de ANWB.

Drie rijstroken dicht op de A28

Op de A28 tussen Zwolle en Groningen zijn bij Nieuwleusen drie rijstroken dicht omdat er rommel op de weg ligt.

Tot slot is de afrit Kootwijk op de A1 gesloten vanwege een hooibaal op de weg. Langs de A2 bij Breukelen staken onbekenden vanavond hooibalen in brand. Richting Amsterdam zijn twee rijstroken dicht. "Omdat de berm en omliggend groen momenteel erg droog zijn, neemt de brandweer geen enkel risico en kan het blussen langer gaan duren", meldt Rijkswaterstaat.

Woensdagochtend werden op verschillende snelwegen strobalen, afval en asbesthoudend materiaal aangestoken. Er was woensdagmiddag nog niemand gearresteerd. Eerder op de dag zei de politie dat het "lastig" wordt de brandstichters te achterhalen.

De politie volgt ook online berichten die gericht zijn tegen bedrijven die woensdag meehelpen om de rommel van de blokkades op te ruimen. Er kan sprake zijn van opruiing en dat is strafbaar, aldus de politie en het Openbaar Ministerie.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) roept de boeren op te stoppen met de acties. "De blokkades vandaag hebben wegen beschadigd, gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaakt en de brandstichting was door de droogte gevaarlijk voor de gehele omgeving", aldus Harbers op Twitter. "Iedereen mag demonstreren, maar dit soort acties moeten stoppen."