Twee snelwegen en op- en afritten in het oosten van Nederland zijn nog (deels) dicht, omdat er nog mest, hooi en andere rommel op de weg ligt. De rommel is woensdagochtend achtergelaten door boeren. Op andere wegen in Gelderland, Overijssel en Utrecht is de troep inmiddels opgeruimd en zijn de rijbanen weer vrij.

De A1 richting Amersfoort tussen Voorst en knooppunt Beekbergen blijft tot na de avondspits dicht. Een bedrijf moet daar materiaal met asbest verwijderen, meldt Rijkswaterstaat.

De vertraging tussen Hengelo en Apeldoorn was rond 17.00 uur opgelopen tot meer dan een uur. Verkeer kan daarom beter omrijden via de A35, A28 en A50. Op de A1 bij Voorst zijn de andere kant op twee rijstroken dicht. De vertraging aan het einde van de middag was daar al bijna een uur.

Op de A28 bij Nieuwleusen tussen Zwolle en Groningen was het verkeer rond 17.00 uur zo'n veertig minuten langer onderweg. Drie rijstroken zijn daar afgesloten.

Verder is de afslag van de A1 bij Holten woensdag aan het einde van de middag opnieuw geblokkeerd met hooibalen.

De boerenacties kwamen vanmorgen vroeg op gang. Actievoerders stortten hooibalen, autobanden, puin en mest uit over op- en afritten, waardoor hele wegen werden afgesloten. Op een toerit naar de A32 bij Meppel-Noord reed een automobilist woensdagochtend op een hooibaal. Niemand raakte daarbij gewond, maar de schade aan de auto was groot.

De politie heeft nog niemand aangehouden, maar probeert wel te achterhalen wie de daders zijn. In een gezamenlijke verklaring roepen Rijkswaterstaat, de politie en de veiligheidsregio's de betreffende boeren op te stoppen met de gevaarlijke acties.