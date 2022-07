De zware ontploffing die in de nacht van dinsdag op woensdag bij een huis in Den Bosch plaatsvond, was mogelijk een vergissing. Dat zegt de politie woensdag. In de woning aan de Goedenrade woont een gezin met jonge kinderen. Zij raakten niet gewond.

Het gezin werd rond 1.30 uur gewekt door de explosie. Het huis raakte daarbij flink beschadigd. Het gezin, bestaande uit een vader, een moeder en twee jonge kinderen, heeft uit voorzorg de nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Zij krijgen slachtofferhulp.

Volgens de politie is er sprake van een misdrijf. Maar mogelijk was het gezin niet het doelwit. "Diverse bronnen" zeggen tegen de politie dat de ontploffing eigenlijk op een ander huis gericht was. De politie vindt het nog wel te vroeg voor conclusies.

Bij het huis van het gezin wordt woensdag onderzoek gedaan. Als het veilig genoeg is, kan het gezin weer terug. Tot die tijd verblijven de gezinsleden ergens anders.

Een politiewoordvoerder zegt dat er op dit moment "geen aanwijzingen" zijn dat de explosie in Den Bosch te maken heeft met de beschietingen van huizen in Oss. "Maar we houden rekening met alle scenario's."