Studentencorpora beloven hun leden de mooiste tijd van hun leven, maar regelmatig gaat het mis. Zondag werden vrouwen tijdens een speech van een lid van het Amsterdamse corps A.S.C./A.V.S.V. uitgemaakt voor "hoeren" en "sperma-emmers". Ook tijdens ontgroeningen gaan de corpsen vaak grenzen over. NU.nl duikt in de geschiedenis van studentencorpora en zet een aantal incidenten op een rij.

Allereerst het verschil tussen het corps (spreek uit als 'koor') en 'gewone' studentenverenigingen: corpora zijn vaak de oudste verenigingen in een studentenstad. Ze worden ook wel 'traditionele' verenigingen genoemd en hebben van oudsher een liberaal karakter. Tegenwoordig zijn er talloze andere verenigingen die in meer of mindere mate lijken op de traditionele studentencorpora.

Nederland telt zeven officiële corpora, die zijn verenigd in de Algemene Senaten Vergadering (ASV). De meeste corpora werden opgericht in de loop van de negentiende eeuw. Het oudste corps is het Groningse Vindicat atque Polit, dat in 1815 werd opgericht. De corpora zijn altijd verbonden aan de universiteit in hun stad.

Daarnaast zijn er verenigingen in Tilburg (Tilburgsch Studenten Corps Sint Olof) en Eindhoven (Eindhovens Studenten Corps) die zich als corps bestempelen en er ook veel van weg hebben, maar (nog) niet tot de ASV zijn toegetreden.

Zeven officiële studentencorpsen in Nederland Groningen Studenten Corps Vindicat atque Polit (1815)

Leidse Studenten Vereniging Minerva (1839)

Delftsch Studenten Corps (1848)

Utrechtsch Studenten Corps (1848)

Amsterdamsch Studenten Corps/Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (1851)

Wageningen Studenten Vereniging Ceres (1878)

Rotterdamsch Studenten Corps/Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (1913)

In totaal zijn iets minder dan 13.000 Nederlandse studenten lid van een corps. A.S.C./A.V.S.V is met ongeveer 2.700 leden verreweg het grootste corps. Gemiddeld hebben corpora tussen de 1.500 en 2.200 leden. Leden worden vaak onderverdeeld in disputen. Dat zijn kleinere gezelschappen binnen het corps. De bedoeling is dat studenten op die manier niet verloren gaan in de massa van een vereniging.

Studentencorpora zijn vooral berucht om hun ontgroeningen, waarbij nieuwe leden kennismaken met de vereniging waarvan ze lid worden. Ook bij andere verenigingen worden ontgroeningen georganiseerd. Niet iedere studentenvereniging doet aan ontgroeningen en ook niet iedere ontgroening is even heftig. Maar bij sommige verenigingen en corpora is het in het verleden gruwelijk misgegaan.

De nieuwe leden worden door een commissie ontgroend: ze moeten opdrachten uitvoeren, er wordt tegen ze geschreeuwd en ze moeten verenigingsliederen zingen. De aspirant-leden worden 'feuten', 'novieten' of 'nullen' genoemd. Het idee is dat de aspirant-leden gedurende de uitdagende ontgroening een band met elkaar opbouwen.

Zoals gezegd gaat het weleens mis: zo zijn er incidenten van overmatig alcoholgebruik geweest, liepen feuten letsel op en is er zelfs weleens iemand overleden. Het idee is dat de feuten vernederd worden, maar het is niet altijd duidelijk waar de grens ligt. Zo escaleren 'onschuldige plagerijtjes' tot serieuze en strafbare incidenten. Een achttienjarig aspirant-lid van Vindicat liep in 2016 bijvoorbeeld ernstig hersenletsel op, nadat een corpslid tijdens de ontgroening op zijn hoofd was gaan staan. Ook is het in het verleden voorgekomen dat studenten levende dieren moesten opeten, zoals meelwormen en goudvissen.

Inmiddels staan de ontgroeningen onder veel strenger toezicht dan voorheen, mede door druk vanuit de universiteiten na incidenten. Maar ze verdwenen niet. Er gaat namelijk ook weleens wat mis bij ontgroeningen binnen disputen, bij bezichtigingen van studentenhuizen van het corps en bij studentenfeesten of verenigingsactiviteiten zelf. In 1997 kwam een eerstejaars corpslid van Vindicat om het leven omdat hij een liter jenever had gedronken. Hij kreeg vervolgens een epileptische aanval, waarna hij stikte. Ook bij het Amsterdamse corps A.S.C./A.V.S.V waren vorig jaar incidenten. Daar hadden zes disputen zich schuldig gemaakt aan grove mishandeling en vernedering.

Er zijn meerdere redenen waarom het zo vaak misgaat. Zo staan de verenigingsbrede ontgroeningen tegenwoordig wel onder scherp toezicht, maar binnen disputen is de controle veel minder sterk aanwezig. Daar kunnen corpsleden nog makkelijk de grens over gaan. Daarnaast heerst er bij veel verenigingen een zwijgcultuur rondom de ontgroeningen. Misstanden worden niet altijd gemeld en soms wordt het zelfs verboden om incidenten te melden aan de media.

Naast de misstanden bij ontgroeningen komen studentencorpora vaak negatief in het nieuws vanwege wangedrag, zoals seksisme. In 2016 werd bekend dat er binnen Vindicat een zogenoemde 'bangalijst' rondging met foto's van vrouwen en hun seksuele prestaties.

Ook de speech van zondag bij A.S.C./A.V.S.V is een voorbeeld van seksisme. Vrouwen werden toen uitgemaakt voor "hoeren" en "sperma-emmers". Het corps had naar aanleiding van de misstanden bij de dispuutontgroeningen vorig jaar een cultuuromslag beloofd.

Zo'n cultuuromslag wordt wel vaker beloofd, maar incidenten blijven zich vaak voordoen. Na incidenten kunnen verantwoordelijke leden geschorst of geroyeerd worden. Bij ernstige incidenten kan het Openbaar Ministerie (OM) besluiten tot strafrechtelijke vervolging. Ook kunnen universiteiten maatregelen treffen. Zij leveren vaak financiële bijdragen en kunnen corpora sommeren om zich te beteren.