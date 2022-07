Een automobilist is woensdagochtend op een toerit naar de A32 bij Meppel-Noord op een hooibaal gereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, meldt een politiewoordvoerder. Rijkswaterstaat heeft de auto geborgen.

Hoewel de politie spreekt van een hooibaal ging het volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat om een aantal balken en rommel. Boeren hebben woensdagochtend onder meer mest en puin op en bij snelwegen gestort. Ook zijn hooibalen in brand gestoken.

Rijkswaterstaat zei eerder al dat snelwegen geen geschikte locatie zijn om actie te voeren, vanwege de gevaarlijke situaties die dit oplevert. Dit ongeval is daar volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat een voorbeeld van. "Je kan er tegenaan rijden, maar wat ook kan gebeuren is dat mensen ineens op de rem gaan staan of uitwijken. Het levert heel onverwachte en gevaarlijke situaties op."

Eerder waarschuwden Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer om voorzichtig te zijn vanwege de droogte. Dat er nu in de buurt van natuur en bermen hooibalen in brand worden gestoken, noemt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen NU.nl "onwenselijk". "Het is gort- en gortdroog. Een strobaal in de berm kan zo eventueel tot meer brand leiden. Ook kunnen weggebruikers door de rookontwikkeling schrikken."

Rijkswaterstaat wil schade verhalen op veroorzakers

Rijkswaterstaat is van plan om "daar waar het kan" de schade te verhalen op de veroorzakers. Het belangrijkste is nu eerst dat de wegen weer schoon worden gemaakt, aldus de woordvoerder. "Daarna gaan we kijken waar schade is opgetreden en of we aangifte kunnen gaan doen. Dit is niet iets dat we zomaar laten gebeuren", aldus Rijkswaterstaat.

Het schoonmaken van de wegen duurt naar verwachting nog de hele ochtend. De politie heeft nog niemand aangehouden voor de opgeworpen blokkades.

Afgesloten snelwegen en op- en afritten woensdagochtend