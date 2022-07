De provincie Zuid-Holland haalt vanaf volgende week de protestvlaggen en spandoeken die langs wegen, bij kruispunten en aan viaducten hangen weg. Volgens de provincie kunnen ze een gevaar voor de verkeersveiligheid vormen.

Het kan gevaarlijk zijn als vlaggen en spandoeken loshangen, het zicht van camera's blokkeren of het zicht op verkeersborden en stoplichten verhinderen. Bovendien is er onlangs een deel van een afgescheurde vlag op de voorruit van een auto terechtgekomen.

"Hier moeten we als wegbeheerder en als verantwoordelijke voor de veiligheid op de weg een duidelijke grens trekken", aldus de provincie. De gevaarlijkste protestuitingen zijn al weggehaald.

"Het recht om te demonstreren is een groot goed in ons land." Maar volgens de provincie heeft dat recht wel grenzen. "Waar de veiligheid van anderen in het geding komt, waar het eigendom van een ander zonder toestemming wordt gebruikt, stopt dit recht."

Eerder hebben Rijkswaterstaat en diverse andere gemeenten ook al vlaggen en spandoeken weggehaald. Boeren en andere tegenstanders van het stikstofbeleid van het kabinet hingen de doeken en vlaggen de afgelopen weken door het hele land op.

Zuid-Holland roept iedereen die een vlag of doek heeft opgehangen op die voor 5 augustus te verwijderen. Alles wat blijft hangen, haalt de provincie vanaf die datum zelf weg. Het gaat hierbij niet om protestuitingen op privéterrein.