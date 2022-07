Vooral in het midden en het oosten van het land zijn boeren aan het demonstreren op snelwegen en op- en afritten. Ze hebben strobalen, afval en puin op wegen neergelegd, die ze op verschillende plekken in brand hebben gestoken. De acties zijn vooral bij de driehoek Barneveld, Zwolle en Hengelo.

Onder meer bij de A1 bij Bathmen, de A12 bij Bunnik, de A30 bij Ede, de A35 bij Hengelo en de A50 bij Apeldoorn is het raak, aldus de ANWB. "Het is niet zo dat ze met tractors op de weg rijden dit keer, maar ze staan langs de weg." Bij de afritten levert dat vertraging op.

De acties kunnen ter plaatse tot complete ontregeling van het verkeer leiden, waarschuwt de ANWB. Bijvoorbeeld doordat weggebruikers last hebben van de rook van brandende hooibalen.

De A28 bij Harderwijk is een van de plaatsen waar actievoerders hooibalen in brand hebben gestoken. Volgens Omroep Gelderland is de brandweer aan het blussen bij de afrit Voorthuizen en op de afrit van de A30 bij Barneveld. Op verschillende plekken is afval gedumpt en staan protestborden.

Wegen dicht door puin en mest

In sommige gevallen is door de acties de hele weg afgesloten, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Hij spreekt van tientallen meldingen. Onder meer de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is dicht door puin en mest op de weg. Verkeer kan er over de vluchtstrook, maar er staat wel file.

Tussen Apeldoorn-Zuid en Voorst rijdt het verkeer langzaam. Verkeer dat vanaf Deventer naar Apeldoorn wil, belandt in een file van een uur. De A28 is in beide richtingen dicht bij Staphorst, eveneens door rommel op de weg.

Daarnaast zijn veel op- en afritten dicht, bijvoorbeeld die van de A12 bij Bunnik, Maarsbergen en Veenendaal-West. Ook verschillende op- en afritten van de A30 zijn afgesloten met rommel.

Op verschillende N-wegen is eveneens sprake van vertraging, zoals op de N48 bij Zuidwolde en de N303 bij Harderwijk. De woordvoerder van de ANWB vermoedt dat dit komt doordat tractors daar op weg zijn naar op- of afritten van de snelwegen.

Boeren blokkeerden in alle vroegte op- en afritten van (snel)wegen. Boeren blokkeerden in alle vroegte op- en afritten van (snel)wegen. Foto: GinoPress B.V.

Opruimen hooibalen, mest en banden gaat nog uren duren

Het opruimen van de hooibalen, mest en tractorbanden op de A1 en de A50 bij Apeldoorn en de A28 bij Staphorst en Nijkerk gaat nog uren duren, meldt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft extra weginspecteurs opgeroepen. Zij moeten ter plaatse voor een veilige situatie zorgen. Ze proberen spullen op de weg zo snel mogelijk weg te krijgen. "Maar daar gaat wat tijd overheen", aldus de woordvoerder.

De hele ochtend moeten weggebruikers rekening houden met vertragingen. Ze krijgen het advies voor vertrek goed te checken waar de problemen zijn en rekening te houden met de situatie op de weg.

Politie houdt de situatie in de gaten

De politie brengt de acties in kaart, laten politiewoordvoerders uit verschillende regio's weten aan NU.nl. "We kijken per situatie of het passend is om op te treden", zegt een woordvoerder in Overijssel.

Het is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht. "Als het uit de hand loopt, grijpt de politie uiteraard in", vult een woordvoerder uit Midden-Nederland aan.

Op Twitter spreken de Gelderse en Overijsselse politie van acties langs snelwegen op diverse plekken in de provincies. "Houd rekening met extra lange reistijden, pas daar waar nodig uw reis aan. De vluchtstroken zijn momenteel begaanbaar voor hulpdiensten", aldus de politie van Gelderland en Overijssel.