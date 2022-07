In twee dagen tijd is er ruim 36.000 euro opgehaald voor het Duitse meisje van zeven jaar dat vorige week als enige gezinslid een kano-ongeval op het Veluwemeer overleefde. Nadat de kano was omgeslagen, wist het meisje zich vast te klampen aan een boei. Haar moeder (32), vader (42) en zusje (5) kwamen om.

Het beste vriendinnetje van het meisje begon zondag een inzamelingsactie. Het aanvankelijke streefbedrag van 10.000 euro is vanwege de vele donaties bijgesteld en bedraagt nu 60.000 euro.

Zowel meelevende Nederlanders als Duitsers blijven doneren. De vader van het vriendinnetje zegt dat hij donateurs zal laten weten wat er met het geld gebeurt.

Het gezin komt uit de stad Wuppertal, ten oosten van Düsseldorf. De burgemeester van de stad liet dinsdag weten dat hij is geraakt door het nieuws. Hij wil er alles aan doen om familie en vrienden van de familie te steunen.