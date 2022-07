Ook de inzameling van afval en grofvuil heeft te lijden onder personeelstekorten. Een gebrek aan medewerkers maakt het moeilijker om containers te legen en om mensen zelf hun grofvuil weg te laten brengen. Zo blijft de milieustraat in Leiden zaterdag dicht vanwege het grote aantal zieke medewerkers.

In de Brabantse gemeenten Sint-Michielsgestel en Boekel kan het groente-, fruit- en tuinafval niet meer elke week worden opgehaald. Dit gebeurt vanaf volgende week elke veertien dagen. "Inzamelaar Van Kaathoven kan door personeelstekort niet alle routes en voertuigen bemannen om de gft-containers wekelijks te legen", liet Sint-Michielsgestel weten.

Dat personeelstekort komt volgens de gemeente door "een combinatie van krapte op de arbeidsmarkt, vakanties en extra uitval door coronabesmettingen". De verantwoordelijke wethouder van Sint-Michielsgestel spreekt van overmacht.

In het zuidoosten van Noord-Brabant kampt een andere inzamelaar van afval, het bedrijf Blink, met een personeelstekort. "Door de combinatie van vakantie en extra uitval van personeel kan het betekenen dat we de komende weken minder vaak afval kunnen inzamelen. Het is helaas niet uit te sluiten dat afval een keer niet wordt opgehaald de komende weken", zegt de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Buurgemeente Laarbeek waarschuwt: "Zoals in veel branches kampt ook Blink op dit moment met een personeelstekort. Er zijn veel medewerkers ziek en er staan veel vacatures open."