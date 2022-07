De Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. heeft op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken het logo van het departement van de website gehaald. Het ministerie vroeg dit na het openbaar worden van beelden van vrouwonvriendelijke uitspraken door leden van het studentencorps.

Buitenlandse Zaken wilde met het logo op de website van de vereniging de mogelijkheid om voor het ministerie te werken onder de aandacht van studenten brengen. Van een echte samenwerking - zoals de banner leek te suggereren - is volgens een woordvoerder geen sprake.

Het ministerie vindt de beelden die naar buiten zijn gekomen "zeer verwerpelijk" en verzocht het corps per e-mail het logo van de site te halen. De vereniging reageerde in eerste instantie niet op het verzoek van Buitenlandse Zaken, maar dinsdagavond was het logo van de site af.

Het logo van het ministerie is volgens de woordvoerder ook op de websites van andere studentenverenigingen geplaatst. Zo staat het beeldmerk op de site van het evenmin onomstreden Groningse corps Vindicat. Binnen het ministerie wordt gekeken of het wel wenselijk is dat het logo "zo prominent" op websites van studentenverenigingen staat. Met het werven zelf gaat het departement in elk geval niet stoppen, zegt de woordvoerder.

NU.nl kon de studentenvereniging dinsdagmiddag telefonisch niet bereiken. We hebben daarom per mail om een reactie gevraagd. Daarop is dinsdagavond nog niet gereageerd.

Het logo van Buitenlandse Zaken stond tot dinsdagavond op de website van het A.S.C./A.V.S.V. Het logo van Buitenlandse Zaken stond tot dinsdagavond op de website van het A.S.C./A.V.S.V. Foto: Screenshot van asc-avsv.nl

Corpsleden leggen functie neer

Zondag vierde de Amsterdamse studentenvereniging het lustrum. Tijdens speeches door mannelijke leden werden vrouwen "sperma-emmers" en "niks meer dan hoeren" genoemd. De mannelijke leden zeiden "de nekken van vrouwen te breken", om hun "lul erin te steken".

De vier mannen die verantwoordelijk waren voor vrouwonvriendelijke speeches hebben hun functie neergelegd. Het corps neemt voorlopig ook geen nieuwe leden aan na de ophef die is ontstaan door de toespraken, meldt de vereniging dinsdag in een persbericht.

Vanwege de vrouwonvriendelijke speeches houden de Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hun beurzen voor het A.S.C./A.V.S.V. voorlopig in. De onderwijsinstellingen trokken de beurzen in september voor zeker een jaar in vanwege excessen tijdens de ontgroening.

Voorzitter van de vereniging Heleen Vos keurt de gebeurtenissen af. Zo'n 270 mensen hebben een mail van vrouwelijke leden ondertekend, waarin zij zeggen klaar te zijn met het seksisme binnen het corps.