De woning in Barendrecht die in de nacht van maandag op dinsdag én in de nacht daarvoor werd beschoten, is per direct door de locoburgemeester gesloten. Dat meldt de gemeente dinsdag. Eerder op maandagavond was er voorafgaand aan de schietpartij al een explosie bij de woning aan de Avenue Carré.

De woning wordt voorlopig voor een maand gesloten, meldt de gemeente. Dat betekent dat niemand het pand mag betreden. Er verbleef al niemand in het pand.

"Om de omwonenden van de beschoten woningen en de wijk veilig te houden, heb ik opdracht gegeven de woning met spoed te sluiten", zegt de Barendrechtse locoburgemeester Lennart van der Linden. Hij zegt te zijn geschrokken van de beschietingen. Volgens hem hebben de incidenten ook op omwonenden indruk gemaakt. De politie heeft tijdelijk een mobiele camera-unit bij de woning geplaatst.

Het was de veertiende keer deze maand dat woningen in en om Rotterdam zijn beschoten. Een woordvoerder van de politie meldde eerder aan NU.nl dat nog wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de incidenten.

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat de incidenten van de afgelopen weken voortkomen uit een conflict in het criminele drugsmilieu. Dit heeft gevolgen in verschillende gemeenten in Nederland, waaronder mogelijk Rotterdam en Oss.