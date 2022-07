De vier mannen van de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V., die verantwoordelijk waren voor de vrouwonvriendelijke speeches, hebben hun functie neergelegd. Het corps neemt voorlopig ook geen nieuwe leden aan na de ophef die is ontstaan over de toespraken.

Dat meldt de vereniging in een persbericht. "De Senaat van het A.S.C./A.V.S.V. vindt het belangrijk dat in de komende tijd alle tijd en energie wordt besteed aan goed onderzoek naar en een adequate reactie op deze gebeurtenissen", zegt voorzitter Heleen Vos.

Woensdag zou er eigenlijk worden begonnen met het werven van nieuwe leden. Na de speeches van het viertal heeft de vereniging het opgeschort. In een van de speeches werden vrouwen hoeren genoemd en ook het aanwezige publiek scandeerden veelvuldig 'hoeren'.

De gemeente Amsterdam kijkt ook naar de mogelijkheid om maatregelen te nemen tegen de vereniging. Dat zegt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

Geldkraan universiteiten blijft voorlopig dicht

Eerder dinsdag reageerden universiteiten in Amsterdam al op de ophef. Zij geven aan dat de geldkraan op deze manier lang dicht blijft voor de studentenvereniging.

De Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de HvA trokken in september 2021 alle beurzen in vanwege excessen tijdens de ontgroeningsperiode. Het corps zou voor ten minste één jaar geen beurzen ter waarde van zo'n 15.000 euro meer ontvangen.

Er moet nog besloten worden wanneer de beurzen mogelijk wel weer worden hervat. "Maar dit incident helpt zeker niet om ons standpunt hierin aan te passen", aldus woordvoerder Yasha Lange van de UvA namens de drie instellingen.

Logo van Ministerie van Buitenlandse Zaken staat op website

Wat opvalt als de site wordt bezocht van de studentenvereniging is dat het logo van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de website staat.

BuZa heeft ook gereageerd daarop in een tweet. "Er zijn schokkende berichten over de studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. naar buiten gekomen. Wij zien deze als zeer verwerpelijk. Ons logo is eerder op hun website gezet om het werken bij BZ onder de aandacht te brengen.

Het ministerie heeft de studentencorps verzocht het logo per direct te verwijderen.

Toespraken waren 'ronduit beledigend, beschamend en treurig'

Een interne brief waarin de vrouwen hun zorgen uiten, is ondertekend door 273 vrouwelijke en enkele mannelijke corpsleden. De brief is in handen van NU.nl. De top van de vereniging laat onderzoek doen, waarna mogelijk sancties volgen voor de vier.

Het A.S.C./A.V.S.V. had zondag een zogenoemd 'herendiner' op de NDSM-werf in Amsterdam. Het diner is onderdeel van een meerdaags lustrum. Vier vooraanstaande mannelijke leden hielden daar toespraken, die volgens de vrouwen "ronduit beledigend, beschamend en treurig" van aard waren. In de zaal zaten enkel mannen.

Een van de mannen zou hebben gezegd dat "vrouwen niks meer zijn dan hoeren". Een ander zou hebben verkondigd dat "de mannen de nekken van vrouwen zullen breken om hun lul erin te steken". Ook zou hij vrouwen "sperma-emmers" genoemd hebben. Van een van de toespraken gaat een filmpje rond op internet. In de video is ook te horen dat het publiek "hoer" scandeert.

De vrouwen schrijven verder onder meer "klaar te zijn met het seksisme" binnen de vereniging.