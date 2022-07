De 53-jarige Bosschenaar die is aangehouden omdat hij mogelijk een man aan zijn lot heeft overgelaten toen die omkwam bij het zwemmen, heeft dat incident zelf gefilmd. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

"Op de gefilmde beelden is te zien dat het slachtoffer in het water is", aldus een woordvoerder van het OM. "Op een gegeven moment schiet de verdachte hem te hulp als duidelijk is dat hij in de problemen komt, maar in onze ogen was dat te laat. De vraag is nu wanneer de verdachte dat precies doorhad."

Volgens de zegsman heeft de man het slachtoffer uiteindelijk uit het water gehaald. De videobeelden zou hij zelf aan de politie hebben gegeven.

Het slachtoffer, ook een 53-jarige man uit Den Bosch, kwam vrijdag om het leven in het IJzeren Kind, een meertje aan de Jan Heijmanslaan in zijn woonplaats. Hij was daar samen met de verdachte en kwam rond 15.30 uur in de problemen tijdens het zwemmen. De verdachte filmde dit alles met zijn mobiele telefoon.

Uit sectie op het lichaam van het slachtoffer komt volgens het OM naar voren dat hij niet om het leven is gekomen door een onwelwording, zoals een hartaanval. "Er zijn aanwijzingen die passen bij een verdrinkingsdood." Verder onderzoek moet uitwijzen of de overleden zwemmer onder invloed was.

De verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het onderzoek naar het incident gaat door.