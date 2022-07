De 25-jarige man die terechtstaat voor het doodrijden van twee jonge vrouwen uit Alblasserdam heeft een waslijst aan verkeersovertredingen begaan. Hij kreeg in vier jaar tijd 52 boetes voor onder meer snelheidsovertredingen, rode verkeerslichten negeren en rijden zonder rijbewijs.

Het verzoek om Abdelghafour El B. tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak vrij te laten, is mede daarom door de rechtbank in Dordrecht afgewezen.

De verdachte zit inmiddels bijna drie maanden in de cel. El B. wordt ervan verdacht dat hij op 6 mei in Alblasserdam met zijn auto twee vrouwen van achttien en negentien jaar op een scooter heeft doodgereden. Uit politieonderzoek bleek dat El B. mogelijk drie keer zo hard reed als toegestaan. Ook negeerde hij waarschijnlijk een verkeerslicht dat al bijna drie minuten op rood stond.

Op de plek van het ongeluk waren wegwerkzaamheden aan de gang en gold een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Metingen wezen uit dat de verdachte tussen de 81 en 97 kilometer per uur reed. De vrouwen op de scooter hadden groen licht.

Advocaat vraagt om voorlopige vrijlating

El B.'s advocaat verzocht de rechtbank haar cliënt voorlopig vrij te laten, omdat zij ervan uitgaat dat de mogelijk straf niet veel hoger zal uitpakken dan het voorarrest. Maar het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de man uit Papendrecht van doodslag en denkt bovendien dat de kans op herhaling groot is.

Behalve veel snelheidsovertredingen heeft de verdachte zijn auto al eens stilgezet op de linkerrijbaan in een tunnel. Ook moest een voetganger op een zebrapad opzijspringen toen El B. met bijna 90 kilometer per uur voorbijkwam, terwijl daar maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan.

Tientallen nabestaanden en vrienden op de tribune

Het ongeluk heeft er in de kleine gemeenschap van Alblasserdam flink in gehakt. Hoewel het slechts om een tussentijdse zitting ging, zaten op de tribune van de rechtbank in Dordrecht dinsdag tientallen nabestaanden en vrienden van de slachtoffers.

Die bewuste vrijdag was er bovendien een schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam. Daarbij kwamen een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw om het leven en raakten meerdere mensen gewond.

De zaak gaat op 17 oktober verder.