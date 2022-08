Opnieuw doet een rechter dinsdagochtend uitspraak in een zaak tegen racecircuit Zandvoort. Bijna een jaar nadat de Formule 1 terugkeerde in Zandvoort is de juridische strijd nog niet klaar. Dit keer buigt de Raad van State zich over de natuurvergunning van Circuit Zandvoort. Dit is waar de zaak precies over gaat.

De rechtszaak gaat over de natuurvergunning van het racecircuit. De provincie Noord-Holland gaf de vergunning af, maar volgens meerdere natuur- en milieuorganisaties kloppen de stikstofcijfers in de vergunning niet.

De natuurorganisaties zeggen dat de raceauto's op het circuit meer stikstof uitstoten dan eigenlijk mag. Die hoge stikstofuitstoot is volgens de organisaties schadelijk voor het beschermde natuurgebied Kennemerland-Zuid dat direct naast het circuit ligt. De milieuclubs stapten dus naar de rechter om een streep te laten halen door de natuurvergunning.

Maar na een jarenlang juridisch traject deed de rechter dat niet. Eind april van dit jaar oordeelde de rechter dat Circuit Zandvoort de natuurvergunning mag houden. Het betekende opnieuw een overwinning voor het circuit in de rechtszaal.

De uitleg van de rechter daarbij was: voordat de huidige natuurvergunning in 2019 werd verleend mocht op het circuit het hele jaar worden geracet. Ook een Formule 1-race mocht op het circuit worden gereden.

Toen de provincie in 2019 een nieuwe natuurvergunning verleende, kwam daar een maximum in te staan van de hoeveelheid stikstof die mag worden uitgestoten.

De rechter oordeelde: er is zo nog altijd minder stikstofuitstoot dan voor 2019, toen de auto's op de racebaan onbeperkt stikstof mochten uitstoten. Circuit Zandvoort mocht de vergunning dus houden.

Max Verstappen won vorig jaar de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen won vorig jaar de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Foto: ProShots

Daarmee gingen de natuurorganisaties niet akkoord. Ze gingen in hoger beroep bij de Raad van State. Dat is de hoogste rechter van het land.

Zaken bij de Raad van State duren vaak lang. Omdat de milieuclubs voor de race van dit jaar (begin september) een besluit willen, hebben ze aan de Raad van State om een schorsing van de natuurvergunning gevraagd.

De Raad van State oordeelt dinsdagochtend om 10.30 uur over de tijdelijke schorsing van de vergunning. Pas later volgt het definitieve oordeel.

Als de rechter de natuurvergunning van Circuit Zandvoort schorst, is het niet zo dat ook direct de Formule 1-race wordt afgelast. Het zou kunnen dat die nog steeds door mag gaan. Op welke manier is dan de vraag.